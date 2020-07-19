Глава МИД Нигерии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Нигерии Джефри Оньеама объявил сегодня, что заразился новым коронавирусом. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Я сделал в субботу четвертый тест на коронавирус при первых признаках раздражения в горле, тест сейчас вернулся, он положительный, - сообщил глава МИД. - Я направляюсь в изоляцию в медицинское учреждение".

Нигерия стала первой страной Африки, где 27 февраля был обнаружен первый случай заражения коронавирусом нового типа. На текущий день страна занимает вторую позицию по количеству инфицированных среди государств Африки южнее Сахары - 34 854, умерли 769 человек.