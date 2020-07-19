COVİD-19 в Британии: сотни зараженных за сутки

Число подтвержденных случаев коронавируса в Великобритании за сутки увеличилось на 726, общее число инфицированных достигло почти 295 тыс., сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минздрава страны.

По последним данным, в Великобритании к настоящему моменту заразились 294 792 жителя. Жертвами COVID-19 стали 45 119 пациентов.

В министерстве отметили, что реальное число заражений в стране может быть гораздо выше из-за того, что многие люди с бессимптомным или легким течением болезни не обращаются к врачам и не проходят тестирование.