В России завершаются клинические испытания вакцины против COVID-19

Клинические испытания вакцины против COVID-19, разработанной при участии Минобороны России, завершаются в госпитале Бурденко, выписывается последняя группа добровольцев, заявил в интервью газете "Красная звезда" начальник 48-го ЦНИИ войск РХБ защиты ВС РФ полковник медицинской службы Сергей Борисевич, передает РИА Новости.

"В госпитале имени Бурденко завершается проведение клинических испытаний российской вакцины от коронавируса, разработанной во взаимодействии Минобороны России с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи. Сегодня, 20 июля, из военного госпиталя будет выписана вторая, последняя группа добровольцев в составе 20 человек", - сказал он.

При этом Борисевич отметил, что ученым еще предстоит "огромный пласт" аналитической работы, составление итоговых отчетов, представление результатов и государственная регистрация вакцинного препарата.

Разработкой вакцины в мире на данный момент занимаются сотни лабораторий. Из них порядка 140 находятся на доклинический фазе, проверяя действие вакцины на животных, около 20 перешли к клинической фазе испытания на людях, и три или четыре исследовательские группы из Китая и США уже сообщили о переходе к третьей фазе клинических испытаний на больших количествах людей. Результаты предыдущих фаз уже опубликованы в рецензируемых научных журналах.