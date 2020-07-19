Отдел международной политики 01:45

Как мы сообщали 17-18 июля в Брюсселе проходила встреча в верхах глав правительств и государств 27 стран-членов Евросоюза. На повестке дня два вопроса, и оба финансовые: бюджет на 2021-2027 годы и распределение Фонда восстановления экономики в результате мер, предпринятых в борьбе с коронавирусом. Как мы и предполагали в публикациях накануне, уже в первый день после 14-часовых дебатов лидеры не пришли к согласию. Более того, переговоры натолкнулись на противодействие Голландии.

По мнению премьера Польши Матеуша Моравецкого, эта страна, как и Австрия, Дания и Швеция входит в так называемую «группу скряг», которые считают себя «бережливыми». И, как мы уже сообщали, на саммите государства не пришли к общему мнению. Переговоры зашли в тупик. Но лидеры 27 стран-членов ЕС не разъехались по своим столицам. В воскресенье саммит продолжался. Одним из самых острых вопросов, как мы предполагали, была увязка распределения финансов в зависимости от соблюдения некоторыми членами Евросоюза законности. Этот вопрос был поднят во время ужина лидеров стран ЕС в субботу. Шарль Мишель, председатель Совета Европы, инициировавший такой подход в решении вопроса бюджета, имевший в виду Венгрию и Польшу, получил отпор. На позицию неприемлемости такого варианта развития событий встали не только Венгрия и Польша, но и Словения, и Латвия. Они высказали свое предостережение такому подходу. По другую сторону баррикад оказались Нидерланды. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщило агентство PAP. Позиция четырех стран Восточной Европы стала непреодолимой пока преградой на пути соглашения по более чем триллионному бюджету. А Венгрия вообще пригрозила наложить вето на итоговый документ. При этом, часть стран по вопросу увязки финансов с соблюдением законности избрала деликатное молчание. Что само по себе — признак шаткости позиций Еврокомиссии и Совета Европы, продвигающих идею. К тому же в тупиковой ситуации слабеют позиции Германии и Нидерландов. Последняя хочет, чтобы решение о выплате средств из так называемого инструмента восстановления было принято с согласия всех 27 членов ЕС. Однако на этакое решение не согласны страны Юга Европы. Кстати, в развивающейся ситуации даже наиболее радикальный премьер Нидерландов Марк Рютте уже «сбавляет обороты» и готов, по информации из кулуаров саммита, поддержать соглашение с ослабленными условиями в новой версии ее, представленной председателем Совета Европы Шарлем Мишелем.

Ночью он, выходя из здания СЕ, сказал журналистам: «Говорили мы очень долго на тему законности. Что ж, это очень трудная тема». Канцлер Германии Ангела Меркель, хоть ее министры высказываются по горяему вопросу твердо, сама не хочет, чтобы жесткие условия увязки блокировали принятие многолетнего бюджета и фонда восстановления. - Выглядит так, что большинство стран не хочет того, чтобы вопрос законности помешал соглашению, - сказал один из источников агентства в Евросоюзе. По его мнению, дело дойдет до того, что пункты документа будут и дальше ослаблены, чтобы избежать вето со стороны Венгрии. Польский премьер Матеуш Моравецкий после ужина, уже после 23 часов, встретился с другими лидерами Вышеградской группы. К разговору присоединился премьер-министр Словении Янез Янша. Потом Моравецкий разговаривал с премьерами Латвии - Кришьянисом Кариньшем и Хорватии — Андреем Пленковичем.