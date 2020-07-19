Леонид Швец, автор haqqin.az 02:42

В руководстве предвыборного штаба действующего американского президента произошли важные изменения. Брэда Парскаля, специалиста по политической пропаганде в интернет-сетях, сменил Билл Степьен, имеющий огромный опыт «полевой» работы. Таким образом, наконец, в команде Трампа начали реагировать на его опасно большое отставание в рейтингах по сравнению с Джо Байденом. А поскольку главным человеком, который принимает решения в кампании Трампа, кроме самого Трампа, является его зять, то кадровые изменения означают новую активность Джареда Кушнера.

Кушнер и его жена Иванка, дочь президента, были крайне недовольны Парскалем после провала митинга в Талсе, штата Оклахома. Тогдашний руководитель кампании громогласно объявил, что президента ждет необыкновенно горячий прием, в качестве зрителей зарегистрировалось больше миллиона человек, но на выступление пришло лишь чуть больше шести тысяч, и трибуны зарезервированного под мероприятие стадиона остались наполовину пустыми. Провал был оглушительным. Трамп был в бешенстве, как и Джаред Кушнер. Правда, чтобы сделать кадровые выводы понадобился почти месяц. Теперь Парскаль сосредоточится исключительно на предвыборной работе в интернете, а основная роль в определении стратегии и распределении финансов кампании ложится на Степьена, у которого имеется опыт работы в президентских кампаниях Джорджа Буша-младшего и Джона Маккейна, кроме того, он был главным политическим советником бывшего губернатора Нью-Джерси Криса Кристи, друга Трампа. С учетом того, что этих месяцев до выборов осталось всего четыре, как бы не оказалось, что важное время потеряно.

Дональд Трамп в твиттере с радостью откликнулся на изменения в руководстве своей кампании: «Оба (Степьен и Праскаль) активно участвовали в исторической победе в 2016 году, и я ожидаю вторую большую и очень важную совместную победу. Она будет намного проще, поскольку наши рейтинги быстро растут, экономика работает все лучше, вакцины и лекарства скоро будут доступны всем, и американцы хотят безопасности на улицах и в своих сообществах!». Но вообще непонятно, откуда черпает свой оптимизм глава Белого дома. По всем опросам он значительно уступает своему конкуренту. Свежие данные общенационального исследования университета Куиннипиак показывают, что большинство зарегистрированных избирателей отдали бы сейчас голоса Джо Байдену: 52% против 37%. Это и сами по себе неприятные цифры для действующего президента, но крайне важна и динамика изменений. Еще месяц назад соотношение составляло 49% - 41%, то есть число сторонников демократа продолжает расти, а республиканца – падать. Основные потери Трамп несет среди независимых избирателей. Сейчас только 34% их них готовы его поддержать, 51% - за Байдена. А еще в июне разница была совсем небольшая: 43% за Байдена и 40% за Трампа. Даже среди республиканцев падает число его сторонников: в июне их было 92%, сейчас 84%.