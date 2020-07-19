Азербайджанские пограничники попали в ДТП: погиб полковник
20 июля около 08:00 попал в аварию автомобиль марки УАЗ, выполнявший служебное поручение пограничной заставы пограничного отряда ГПС «Худат» вблизи села Хыналыг Губинского района.
Как сообщает пресс-служба ГПС, в результате ДТП погиб начальник штаба воинской части полковник Мирзоев Шахин Ибрагим оглу, другие военнослужащие получили различные телесные повреждения.
Военнослужащим оказана первая медицинская помощь, организовано экстренное медицинское обследование.