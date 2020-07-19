Эмираты отправили космическую миссию на Марс видео
Сегодня ночью японская ракета-носитель H-IIA с космическим зондом ОАЭ "Аль-Амаль" отправилась на Марс с космодрома на острове Танэгасима. Так, ОАЭ стали первой арабской страной, пославшей миссию на Марс.
أول عد تنازلي عربي في تاريخ استكشاف الفضاء!— Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) July 19, 2020
مسبار الأمل ينطلق إلى المريخ حاملاً معه طموحات العرب..#مسبار_الأمل #أول_عد_تنازلي_عربي #العرب_إلى_المريخ pic.twitter.com/pQmQHbNkix
Отмечается, что запуск прошёл успешно. Аппарат отделился от ракеты-носителя на высоте 430 километров и продолжил движение по заданной траектории. Зонд развернул солнечные батареи и передал на Землю первый сигнал, который был получен.
Изначально запуск должен был состояться 15 июля, однако дважды переносился из-за плохой погоды. На орбите Красной планеты аппарат будет находиться 687 дней (один марсианский год). С его помощью ученые смогут наблюдать за ежедневными и сезонными погодными циклами на планете, а также за пыльными бурями, которые очень сильно влияют на царящую там погоду.
Вес аппарата, созданного при сотрудничестве Космического агентства ОАЭ, Космического центра имени Мухаммеда бин Рашида и трёх университетов США, составляет 1350 килограммов. Помимо солнечных батарей он также оснащён многоканальной камерой с высоким разрешением, инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.