Икрам Нур, автор haqqin.az 10:36

В Сирии прошли третьи за время гражданской войны выборы в парламент. Голосование охватывает около 70 процентов территории страны, которая находится под контролем правительства. Эксперты, вот неожиданность, предрекают победу правящей президентской партии «Баас». На фоне гражданской войны, экономического кризиса, раскола страны и в правящей элите Дамаск устроил фарс с парламентскими выборами – и по поводу уровня их демократичности, открытости и честности ни у кого, думаю, иллюзий нет.

Впрочем, о честности этого мероприятия, собственно, речь изначально и не шла, цели фарса заключаются совершенно в другом: еще раз продемонстрировать миру, что режим Асада совершенно легитимен, пользуется массовой поддержкой и вполне себе демократичен. А кроме того, настолько устойчив, что может позволить себе массовое волеизъявление народа, который выберет 250 лучших своих представителей в местном парламенте – Народном совете. Эти 250 мест одновременно позволят Асаду вознаградить – не за заслуги, а за услуги, конечно, – тех представителей военной, политической и экономической элиты, которые за прошедшее время сохранили его режиму лояльность, а то и вовсе в ходе боевых действий перешли на сторону Дамаска и, как писалось раньше, «твердо встали на путь исправления». Довольны затеянным голосованием и Москва с Тегераном. Нынешние парламентские выборы – лучшая реклама их внешнеполитических усилий в Сирии: отстояли, помогли, не допустили падения дружественного режима, можем и повторить – обращайтесь, если от внешнего давления Запада и его наймитов совсем уж невмоготу. Все формальные признаки «демократических выборов» соблюдены: на места в Народном совете претендуют свыше 1 600 кандидатов. В список блока «Национальное единство» включены 166 представителей возглавляемой президентом Сирии Башаром Асадом Партии арабского социалистического возрождения» (Баас) и 17 кандидатов от союзных с ней организаций. Ну а то, что навряд ли эти выборы будут признаны легитимными для остальной Сирии и международного сообщества – Дамаск и его внешних спонсоров не особо волнует, поскольку у игры в одни ворота свои правила, понятные только тем, кто затеял весь этот фарс. Сирийцы, находящиеся за пределами страны, голосовать не могут. И только одно это на корню пресекает все разговоры о легитимности и свободном волеизъявлении народа. Да, Асаду действительно удалось установить контроль над двумя третями территории САР, однако на этих землях проживает лишь треть населения страны от 7 до 8 миллионов человек.

Но ведь примерно столько же оказалось в палаточных лагерях за рубежом (Турция, Ливан, Ирак, Иордания и другие страны), а также на неподконтрольных Асаду сирийских территориях: на контролируемых Турцией территориях северо-запада и севера Сирии проживает свыше 4 миллионов сирийских граждан, на курдско-арабском северо-востоке, заявившем об отказе участвовать в выборах, – еще 3-4 миллиона сирийцев. То есть принять участие в выборах может только треть от всех избирателей страны. А недавно принятая Дамаском законодательная норма о том, что в качестве кандидатов в депутаты или на должность президента могут выдвигаться лишь сирийцы, прожившие не менее 10 последних лет в стране, отсекает от участия в любых выборах любых кандидатов от внешней оппозиции и представителей сирийских беженцев. Перед нами «окукливание» режима и раздел сирийских граждан на «чистых» и «нечистых», причем «чистых» явное меньшинство. И именно поэтому данные выборы – фарс, игра в одни ворота, а писать об их итогах нет никакого смысла – все равно их не признает ни «другая» Сирия, ни большая часть международного сообщества. И еще большой вопрос, как отнесутся к самому этому действу и его итогам те, кто принял участие в голосовании, поскольку Асада от проведения этого фарса не остановила ни пандемия коронавируса и отсутствие элементарных санитарно-эпидемиологических условий для сбора населения на избирательных участках, ни наступивший в стране «голодный кризис», поскольку цены на продовольствие в Сирии за последний год выросли более чем на 200 процентов и сейчас находятся на уровне, в 20 раз превышающем довоенный уровень, а более 80 процентов сирийских граждан уже живут в нищете. Упрочение личной власти и власти собственного клана – вот что беспокоит Башара Асада сейчас больше всего. И, разумеется, сохранение всех накоплений президентского семейства, сделанных за годы его правления, а недавно и приумноженных за счет конфискации имущества попавшего в опалу к супруге президента Асме Асад двоюродного брата Башара – местного олигарха Реми Махлуфа. Неплохой ход для пополнения собственного кошелька, что позволяет хулиганам на улицах Дамаска распевать фривольную песенку: