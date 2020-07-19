В Германии попросили конгрессменов США не выводить войска

В Германии премьер-министры четырех земель — Баварии, Баден-Вюртемберга, Гессена и Рейнланд-Пфальца — попросили в совместном письме 13 американских конгрессменов воспрепятствовать планам президента США Дональда Трампа о выводе почти 10 тысяч военных из их страны. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что Маркус Зедер, Фолькер Буфье, Винфрида Кречман и Малу Драйер решили написать американским политикам, входящим в комитеты по вопросам безопасности или уже отметившимся в качестве критиков решения Трампа. Упомянутое письмо должно, по мнению лидеров земель ФРГ, укрепить позиции сторонников полного сохранения контингента.

Главы немецких регионов подчеркивают, что войска США в Германии служат их стратегическим интересам. Кроме того, премьер-министры считают, что глубокое сотрудничество в военной сфере демонстрирует дееспособность НАТО, а также неким образом связывает не только государства, но и их жителей.

Ранее сообщалось, что Германия заплатила за размещение армии США почти миллиард евро за 10 лет. Утверждается, что указанные немецкими властями расходы в 100 миллионов евро в год — только часть реальных расходов. При этом указывается, что 648,5 миллиона евро обозначены как затраты на гранты по строительным работам, еще 333,9 миллиона — непосредственно на оборону.