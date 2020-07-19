ОАО «Азерэнержи» добилось значительных успехов в восстановлении «потерянной» мощности, выполнив работы по реконструкции и ремонту на 6 модульных электростанциях наряду с тепловыми и гидроэлектростанциями страны.

Таким образом, до «Программы реабилитации», принятой осенью 2018 года, 12 из 72 агрегатов на 6 модульных электростанциях вообще не работали, а остальные агрегаты работали не полной мощностью.