Во время новоселья в Астаре нагрянула полиция
В районный отдел полиции Астары поступила информация, что житель села Марзасай Ш.Алиев устроил застолье, нарушив тем самым карантинные правила.
Как сообщает Ленкоранская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции отправились по адресу.
Стало известно, что Ш.Алиев пригласил 40 человек, чтобы отпраздновать строительство нового дома для сына. Сотрудники полиции еще раз сообщили им о правилах и требованиях карантинного режима.
Материалы в отношении нарушившего карантинные правила Ш.Алиева направлены в Астаринский районный суд.