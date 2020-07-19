Во время новоселья в Астаре нагрянула полиция

В районный отдел полиции Астары поступила информация, что житель села Марзасай Ш.Алиев устроил застолье, нарушив тем самым карантинные правила.

Как сообщает Ленкоранская региональная группа пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудники полиции отправились по адресу.

Стало известно, что Ш.Алиев пригласил 40 человек, чтобы отпраздновать строительство нового дома для сына. Сотрудники полиции еще раз сообщили им о правилах и требованиях карантинного режима.

Материалы в отношении нарушившего карантинные правила Ш.Алиева направлены в Астаринский районный суд.

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