Турецкий генерал об истинных планах Армении в Товузе

Очередной акт агрессии Армении против Азербайджана и боевые действия в Товузском направлении продолжают оставаться одной из обсуждаемых тем в турецких СМИ.

Так, генерал турецкой армии в отставке Озгюр Тор в интервью телеканалу Ahaber рассказал, почему Армения выбрала для агрессии именно товузское направление. Фрагмент выступления генерала публикует издание Sabah.

Генерал Озгюр Тор отмечает, что товузское направление было выбрано Арменией не случайно. В относительной близости от этой территории проходит нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, газопровод TANAP, а также железная дорога Баку - Тбилиси - Карс.

По его словам, атака Армении была рассчитана на то, чтобы отрезать эти стратегические энергетические линии.

«Поэтому эта атака была направлена не только против Азербайджана, но и против нас. Линии, обеспечивающие снабжение Турции энергоносителями, проходят через эту область», - сказал генерал.

С выступлением генерала Озгюра Тора можно ознакомиться по следующей ссылке.