В Москве автобус наехал на остановку: есть жертва фото; видео
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла пожилая женщина. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, передает ТАСС.
«Погибла одна женщина 1944 года рождения», — заявил он.
В ГУ МВД сообщили, что автобус допустил наезд на препятствие. Источники ТАСС и Интерфакса говорили, что водитель автобуса не справилась с управлением и въехала в остановку, на которой стояли люди.