В Казахстане за неделю умерли сотни пациентов с коронавирусом

В Казахстане с 13 по 19 июля скончалось несколько сотен пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения республики.

«Зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции в Казахстане с 13 по 19 июля. Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 585 случаев с летальным исходом», — говорится в сообщении.

Общее число заражений коронавирусом в Казахстане превышает 71 тысячу. Количество выздоровевших пациентов превышает 43 тысячи.

За первое полугодие 2020 года зарегистрировано почти 100 тысяч случаев пневмонии, из них за первую неделю июля — свыше 55 тысяч. По сравнению с прошлым годом данный показатель вырос на 55,4 процента.