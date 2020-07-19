COVID-19 в России: 5 940 новых зараженных и 85 умерших за сутки

За прошедшие сутки в России зафиксировано 5 940 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает федеральный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее сообщалось о 6 109 новых заболевших.

Всего с момента начала распространения коронавируса нового типа в России заболели 777 486 человек. Всего умерли 12 427 человек, у которых был подтвержден диагноз COVID-19, из них 85 человек скончались за прошедшие сутки.

Всего выздоровели 553 602 человек, в том числе за прошедшие сутки из больниц выписаны 3 258 человек, проходивших лечение от коронавируса.