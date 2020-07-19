Российские чиновники получили вакцину от коронавируса еще в апреле

Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.

Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.