Российские чиновники получили вакцину от коронавируса еще в апреле
Топ-менеджерам российских компаний и правительственным чиновникам уже в апреле была предоставлена экспериментальная вакцина, разработанная НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на участников программы, попросивших об анонимности.
Один из собеседников агентства — исследователь, осведомленный о происходящем, — утверждает, что всего в программе вакцинации приняли участие несколько сотен человек. По его словам, это решили не афишировать, дабы избежать наплыва потенциальных желающих обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Bloomberg указывает, что источнику известны несколько десятков вакцинированных.
По данным агентства, среди получивших вакцину были топ-менеджеры UC Rusal. Утверждается, что предлагали прививку и представителям «ФосАгро»: по информации издания, там еще рассматривают предложение. Обе компании отказались комментировать информацию агентству.
«В настоящее время идут клинические испытания вакцины, созданной исследовательским центром им. Гамалеи; соответственно, вакцина применялась на добровольцах, которые официально являются участниками испытаний. В гражданский оборот вакцина не поступала», — заявил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.
Официально испытания вакцины от коронавируса на людях начались в середине июня. Первая группа, которой ее ввели, состояла из 18 человек. Второй группе ввели препарат через несколько дней после того, как результаты первых клинических испытаний позволили продолжить исследования.