За отсутствие маски штраф 135 евро

Ношение масок в закрытых общественных местах, в первую очередь, в магазинах, с сегодняшнего дня обязательно во Франции. За несоблюдение правила французам грозит штраф в 135 евро, такой же, как применяется по отношению к безбилетникам в общественном транспорте, пишет Le Parisien.

Минздрав страны предупредил о том, что чиновники будут проводить "внезапные и масштабные" проверки для обеспечения соблюдения этого правила.

"Клиент, который не хочет надевать маску при входе в магазин, не сможет войти в него", - предупредил Жак Крейссель, представитель французской федерации торговли и дистрибуции.

Чтобы помочь менеджерам предупредить клиентов, на веб-сайтах правительства и министерства здравоохранения можно загрузить и скачать табличку "Ношение маски обязательно". Каждый менеджер заведения сможет прикрепить ее на своей витрине. И если клиент нарушит это обязательство, сняв маску, когда находится в помещении, только он должен будет заплатить штраф.