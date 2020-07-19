По поручению первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой представители Фонда посетили семьи военнослужащих, ставших шехидами в боях на Товузском направлении, сообщили haqqin.az в Фонде.

Накануне представители Фонда Гейдара Алиева посетили в Сумгаите семью генерал-майора Полада Гашимова и семью полковника Ильгара Мирзоева в Баку.

Было отмечено, что наряду с поддержкой государства Фонд Гейдара Алиева всегда уделял большое внимание семьям шехидов, и, согласно поручению Мехрибан Алиевой, забота о членах семей погибших в Товузском районе военнослужащих будет постоянно находиться под контролем Фонда.

В предстоящие дни представители Фонда посетят семьи погибших военнослужащих в Акстафинском, Товузском, Газахском, Исмаиллинском, Билясуварском и Масаллинском районах.