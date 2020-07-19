На азербайджано-грузинской границе возникла проблема между грузинской полицией и гражданином Турции Метином Ардамином.

Как сообщают турецкие СМИ, проблема возникла из-за фотографий Национального героя Азербайджана Мубариза Ибрагимова и турецкого военнослужащего Омара Халисдемира, погибшего во время предотвращения попытки военного переворота в Турции в 2016 году, на кузове грузового автомобиля, которым управлял Метин Ардамин.

Метин Ардамин перевозил на грузовике соль из Нахчывана. Грузинская полиция остановила его и потребовала снять с грузовика фотографию Мубариза Ибрагимова, но водитель отказался, сказав, что у него есть соответствующий сертификат. Он отметил, что фотографии героев имеют для него большое значение.

Между водителем и полицией возникла перепалка. Затем сотрудники жандармерии Ардагана проинформировали об инциденте консульский отдел посольства Турции в Грузии. После переговоров водитель был пропущен через границу.