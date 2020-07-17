Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 17 июля 2020, 12:42

На сегодняшний момент у этого человека остался только один титул – «бывший». Бывший наследный принц Саудовской Аравии, бывший всесильный глава МВД, бывший герой борьбы с исламистами, бывший спаситель Эр-Рияда – все это в прошлом. Сейчас же - строгий домашний арест и ожидание суда, который грозит ему или смертной казнью, или же пожизненным заключением.

Ослепительный взлет и трагическое падение принца Мухаммеда бин Найефа (МБН) – это словно римейк шекспировской трагедии, разворачивающейся на наших глазах в саудовском королевстве. Как у всякого человека, у него были свои ошибки и недостатки. Как у всякого руководителя спецслужбы, у него есть свое личное кладбище. Но каким бы он ни был – в глазах людей, работавших вместе с ним, прямо или косвенно сталкивавшихся с принцем на тесных перекрестках Ближнего Востока, Мохаммед бин Найеф остается незаурядной личностью и человеком, который спас свою страну в момент, когда ей угрожала смертельная опасность. Конечно, к самой стране можно относиться по-разному, но это не умаляет достоинства того, кто встал на ее защиту и сделал для этого все возможное – пусть для этого ему и приходилось переходить на сторону зла. Хотя кто из политиков и разведчиков может с уверенностью сказать, что сегодня он точно на стороне добра? Он родился в Джидде 30 августа 1959 года и сразу же с «золотой ложкой во рту». Его отец, тогда губернатор столичной провинции принц Найеф был 23-м сыном короля - основателя Саудовской Аравии Абд аль-Азиза от его 8-й жены Хассы бинт Ахмад из влиятельного клана ас-Судайри, то есть одним из первых в любой очереди на престолонаследие. Так, кстати, позже и произошло, пусть меньше года, с октября 2011 по июнь 2012-го, но принцу Найефу довелось из простых принцев стать наследным. С этим титулом он и скончался.

Но вернемся к нашему герою. Чем заниматься молодому принцу, если таких, как ты, в Королевстве около пяти тысяч, могучим мужчиной был дедушка Абд аль-Азиз, а в средствах ты ничуть не ограничен? Для виду – получить престижное образование. Правда, с этим не очень получилось. Степень бакалавра политологии в Эр-Рияде ему получить удалось, но вот с гуманитарным университетом «Колледж Льюиса и Кларка» в американском Орегоне что-то пошло не так, и его он не закончил. Ну а после этого беззаботное прожигание жизни: бизнес с недвижимостью в Джидде, вечеринки с друзьями по всему миру, а что – частный самолет всегда под боком, можно и на сафари в Пакистан слетать, можно в ночные клубы Лос-Анджелеса или Сан-Франциско, а то и куда-нибудь в Европу. Совершенной загадкой остается то, для чего он с 1985 по 1988 год посещал курсы по безопасности ФБР, с 1992 по 1994-й проходил подготовку в антитеррористических частях Скотланд-Ярда. Но именно это обстоятельство сыграло ключевую роль в его карьерном взлете, пусть и через целых пять лет. В 1999 году Абдалла, тогда еще наследный принц, решил, что МВД нужны реформы, и отправил Мохаммеда бин Найефа в это ведомство, которое в то время с 1975 года возглавлял его отец. Принц Найеф был завзятым консерватором – женщины не могут быть за рулем автомобиля, газетчики должны писать только то, что им скажут, полиция нравов и вот это все, а времена стремительно менялись. И на смену прежним угрозам приходил международный терроризм, природу которого принц Найеф не понимал категорически, а значит, и не мог с ним эффективно бороться.

И здесь сын превзошел своего отца, король Абдалла сделал правильный выбор. Первым его проектом на новой должности стала полная реформа Саудовской полицейской академии. Старая гвардия в МВД ворчала, но короля Фахда и наследного принца Абдаллу результаты вполне впечатлили. Мохаммед бин Найеф получил карт-бланш и начал реформировать антитеррористические подразделения Королевства по американским и европейским образцам, по сути – создавая их с нуля. Город Наджаран, на южной границе королевства с Йеменом, в котором издавна проживало большое количество мусульман-исмаилитов, полыхнул восстанием в 2000 году внезапно. Местного священнослужителя арестовали за колдовство, что вызвало волнения даже в расквартированных здесь воинских частях, восставшие взяли штурмом резиденцию губернатора. Уже упоминавшаяся «старая гвардия» из саудовского МВД требовала крови и подавления таким образом, чтобы «эти отступники потом еще и внуков пугали». Мухаммед бин Найеф лично возглавил войсковую операцию – и сумел договориться с восставшими разрешить конфликт мирным путем. Что впоследствии станет его «фирменным почерком» - уметь договариваться и избегать большой крови в любых ситуациях. За свои действия молодой принц не получил ни награды, ни взыскания – но определенные выводы в отношении его король и наследный принц сделали.

А потом было страшное 11 сентября. Джордж Тенет, тогдашний директор ЦРУ (1997-2004) срочно вылетел в Эр-Рияд, чтобы поговорить с Абдаллой о серьезности ситуации для Королевства – тут и «саудовский след» в теракте, который старательно копали противники республиканцев, тут и Усама бин Ладен и его аль-Каеда, в те годы находившиеся в зените своего могущества, тут и консолидация экстремистских элементов во всем регионе, для которых династия Саудов была первоочередной целью… Итог встречи для нашего героя, принца Мохаммеда бин Найефа, заключался в том, что он был назначен главным по антитеррору в Королевстве. С наделением его соответствующими полномочиями, выделением серьезных средств и – назначением в его штаб представителей «старой гвардии» МВД. Для того, чтобы приглядывали за молодым принцем, мало ли как закружит ему голову огромная власть. На террор исламистов принц ответил государственным террором, поставленным на научную основу – даже для пыток привлекали медицинских специалистов. Экономисты и юристы работали с каналами финансирования террористов, бин Найеф пошел вообще на ранее немыслимое – для работы в антитеррористическом штабе привлекались даже женщины. Одновременно с этим он начал создавать и собственный фонд финансирования антитеррористической деятельности. Примерно в 2003 году наследный принц Абдалла дал своему любимому, что теперь становилось очевидным, полномочия на то, чтобы 30 процентов доходов МВД – штрафы, сборы и прочее – использовать в целях борьбы с антитеррором. Получив доступ к такому ресурсу, бин Найеф вспомнил предпринимательскую молодость - и начал создавать сеть всевозможных фирм, прибыль от которых шла на антитеррор. В короткие сроки этот «рептильный фонд» стал корпорацией, оборот которой составлял сотни миллионов долларов, которые позволяли оплатить любую спецоперацию, закупить любое оборудование и нанять лучших специалистов. Шансов у террористов в Королевстве против этой машины не было никаких. Тем более, что научный подход – научным подходом, но бин Найеф не забывал и саудовские традиции со скрепами. Террорист ставил на кон не только свою жизнь, но и жизнь всех близких. Более того – все, что накопила его семья. «Золотая молодежь» Аравии, устремившаяся в джихад, очень скоро поняла, что шансов на романтику здесь не слишком много, а вот оказаться в тюремной камере, в собственных испражнениях и с мыслями о печальной участи родственников – вполне достаточно. В 2004 он стал вторым лицом в МВД Саудовской Аравии. Примерно с этого же времени американская пресса стала называть его «принцем антитеррора», а его личные акции в Вашингтоне и Лэнгли сильно выросли. Что только подстегнуло его активность в борьбе с экстремистами. Которая успешно закончилась примерно к 2009 году. Королевство и династия могли вздохнуть спокойно – серьезные угрозы изнутри и извне были ликвидированы.