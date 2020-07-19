Открылся очередной филиал BirKart BOKT

Филиал будет обслуживать клиентов каждый день с 10:00 до 18:00. В центре также есть банкомат и платежный терминал с функцией cash-in, которые работают 24 часа в сутки.

Новый филиал «Элмляр Академиясы» ООО BirKart BOKT, учредителем которого является Kapital Bank, начал свою деятельность в Ясамальском районе Баку по адресу: 556/57-й квартал, пр. Гусейна Джавида А (на выходе станции метро «Элмляр Академиясы»).

Здесь клиенты могут получить подробную информацию о BirKart, а также о партнерах Kapital Bank и их кампаниях. Кроме того, в качестве дополнительной возможности клиенты могут ознакомиться со стендами определенных партнеров, расположенными внутри филиала, и после оформления BirKart, воспользовавшись функцией рассрочки, приобрести соответствующие товары.

Карта BirKart представлена в четырех видах — BirKart (классическая такситная карта), BirKart Cashback (такситная карта/кешбэк), BirKart Miles (такситная/мильная) и Umico. BirKart имеет такие преимущества, как получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 40 дней при разовых платежах, накопление миль, которые можно обменять на любой авиабилет, а также возможность получить от 1,5% до 30% кешбэка при оплате продуктов и услуг. Услуга SMS-уведомления предоставляется бесплатно. В целом по стране функционируют около 7 500 точек партнерской сети BirKart, и их количество беспрерывно растет.

BirKart могут приобрести и клиенты, которые не получают пенсию или зарплату посредством карт Kapital Bank. Для этого лица старше 18 лет могут обратиться как в один из филиалов ООО BirKart BOKT, так и в любой другой филиал Kapital Bank.