В Израиле поймали угрожавшего Нетаньяху убийством

Полиция Израиля поймала подозреваемого в угрозах убийством премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Спецотдел по борьбе с киберпреступлениями полиции Израиля произвел задержание для допроса 23-летнего жителя Нетании после того, как он опубликовал в сети угрозы в адрес членов парламента и правительства, а также премьер-министра. Дело передано в прокуратуру, которая выдвинула обвинения против подозреваемого", - уточнили в пресс-службе.

В июне Нетаньяху написал заявление в полицию из-за поступающих ему и его семье угроз. О том, кто может быть причастен к этому, премьер не уточнял, однако при этом просил СМИ осудить подстрекательство к преступлению.