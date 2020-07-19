В связи с этим министерство призывает пользователей принять во внимание тот факт, что вышеупомянутая страница является фейковой, а размещаемая на ней информация не соответствует действительности.

В Facebook неизвестные создали страницу от имени министра внутренних дел Азербайджана генерал-полковника Вилаята Эйвазова, где публикуется искаженная информация, сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД.

"Доводим до сведения, что у Министерства внутренних дел Азербайджана есть официальные страницы в соцсетях, и помимо этого ни один сотрудник министерства не имеет страниц в каких-либо социальных сетях.

По этой причине просим граждан не поддаваться на провокации, не подписываться на подобные фейковые страницы и следить только за официальными страницами МВД в соцсетях", - сказали в МВД Азербайджана.

Было также отмечено, что с целью расширения связей с общественностью, улучшения отношений между полицией и гражданами, а также полицией и медиаресурсами уже четыре года как функционируют официальные страницы МВД в Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

https://www.facebook.com/polisazerbaycan

https://www.instagram.com/polisazerbaycan/

https://twitter.com/polisazerbaycan

https://www.youtube.com/polisazerbaycan