В Латвии не выявили новых случаев коронавируса

Новых случаев коронавируса в Латвии за сутки не выявлено, общее число зарегистрированных заболевших в стране составляет 1 192, сообщили на сайте Центра профилактики и контроля заболеваний.

"За прошедшие сутки сделано 1 297 тестов на COVID-19, среди которых не было выявлено новых случаев заболевания", - говорится в сообщении.

В целом с начала пандемии в Латвии проведено 182 225 тестов на COVID-19, заболели 1 192 человека, 31 носитель вируса умер, выздоровели 1 022 человека. В течение последних суток не госпитализирован ни один пациент с COVID-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

С 16 июля в Латвии регистрируют всех приезжающих из-за границы пассажиров, которые использовали услуги международных перевозчиков. Документ должны составлять все – и местные жители, и иностранцы. Цель анкетирования – выяснить, в каких странах находился заболевший в течение 14 дней до прибытия в Латвию.