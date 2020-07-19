Раскол в Евросоюзе: Италия подает в прокуратуру на Голландию наш обзор
Пока в Брюсселе ломают копья на ристалище по вопросам дележки бюджета и фонда восстановления экономики, итальянская организация по защите прав потребителей подала в прокуратуру жалобу на Нидерланды за блокирование помощи ЕС для экономики Италии, существенно пострадавшей от кризиса.
Граждане Италии хотят разъяснений от стран, считающих себя «бережливыми», но которых премьер Польши метко назвал «группой скряг». Представители организации Codacons пообещали подать жалобу и в Европейскую комиссию, сообщило агентство PAP.
Таким образом итальянские активисты среагировали на позицию Нидерландов, которые вместе с четырьмя другими странами-членами Евросоюза отбросили предложение по размерам финансовых средств для восстановления экономики в результате пандемии.
В своем заявлении Codacons настаивает: «Эта страна любыми способами блокирует выделение средств для экономического оживления Италии». «Граждане хотят ясности в деле так называемых бережливых стран, позиция которых грозит неизбежным низвержением итальянской экономики во имя защиты собственных интересов», - сказал председатель организации по защите прав потребителей.
В подготовленном заявлении в органы Евросоюза Codacons ходатайствует о начале процесса против Нидерландов, чтобы установить, не нарушила ли эта страна «основы сотрудничества в сообществе».
Кроме этого, организация сообщила, что «перед лицом недопустимого поведения Нидерландов, которые хотят обогатиться за счет Италии» призовет к бойкоту продуктов и фирм из этой страны. Codacons уже обратилась к гражданам Италии не покупать сыры, пиво, напитки и цветы из Нидерландов.
Не секрет, что огромный ассортимент цветов в магазинах и на рынках по всей Европе составляют цветы именно из этой, известной прежде всего своими тюльпанами страны.
На фоне разногласий в Брюсселе демарш итальянской организации по защите прав потребителей дает неожиданный козырь в руки премьер-министра Италии Джузеппе Конте, укрепляя его позиции.