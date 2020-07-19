Пока в Брюсселе ломают копья на ристалище по вопросам дележки бюджета и фонда восстановления экономики, итальянская организация по защите прав потребителей подала в прокуратуру жалобу на Нидерланды за блокирование помощи ЕС для экономики Италии, существенно пострадавшей от кризиса.

Граждане Италии хотят разъяснений от стран, считающих себя «бережливыми», но которых премьер Польши метко назвал «группой скряг». Представители организации Codacons пообещали подать жалобу и в Европейскую комиссию, сообщило агентство PAP.

Таким образом итальянские активисты среагировали на позицию Нидерландов, которые вместе с четырьмя другими странами-членами Евросоюза отбросили предложение по размерам финансовых средств для восстановления экономики в результате пандемии.