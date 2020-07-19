Жители Хабаровска продолжают выходить на митинги в поддержку Сергея Фургала. Спецкор «Новой газеты» Ирина Тумакова проводит прямой эфир из центра демонстраций.

Жители города уже десятый день выходят на несанкционированные митинги и шествия из-за ареста губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в организации убийств 15-летней давности.

Протестующие традиционно после окончания рабочего дня начали собираться возле здания правительства региона. Они скандируют «Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!». Также горожане отправились шествием по центральным улицам города, скандируя «Свободу!», «Я, мы — Фургал!», «Пока мы едины — мы непобедимы!». Жители требуют, чтобы к ним вышел мэр Хабаровска.