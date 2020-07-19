Прокуратура об убийстве девушки в Агдаше

В прокуратуру Агдашского района поступила информация о том, что 19 июля около 21:00 на территории села Нехрахалил была убита Нурана Сатдарова (1995 г.р.).  Как сообщили в прокуратуре Агдашского района, сотрудники прокуратуры с участием судмедэксперта провели осмотр места происшествия. 

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство), назначены экспертизы. 

В ходе расследования появились основательные подозрения в том, что Турад Сатдаров (1988 г.р.) на почве конфликта нанес своей жене Нуране Сатдаровой ножевые ранения. Т.Сатдаров задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию. 

Ведется расследование. 

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