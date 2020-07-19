Международные организации в унисон о коллапсе финансовой системы Армении наш комментарий
Эксперты обратили внимание на то, что обострение ситуации на азербайджано-армянской границе началось спустя три дня после мобилизации сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна из армии. Возможно, додуматься до такой «мелочи» главе армянского правительства было действительно трудно. Хотя для серьезного политика такие «мелочи» имеют большое значение. Но вот на что Пашинян просто не мог обратить внимание – это экономическое состояние своей страны.
А оно удручающее. Влиятельная организация «Сеть управления государственными долгами» (PDMN) опубликовала материал о том, что Армения столкнулась с угрозой финансовой безопасности. В частности, экономическое развитие Армении все больше ставится в зависимость от привлекаемых из-за рубежа заимствований. Статистика Минфина этой страны по итогам первой половины текущего года свидетельствует, что общий государственный долг страны достиг 7,7 млрд долларов. Причем на долю внешнего долга пришлось 6 млрд долларов.
80% общего госдолга страны находится в инвалюте, а устойчивая негативная тенденция в этом направлении говорит о том, насколько хрупка ее финансовая безопасность. Так, в настоящее время внешний долг Армении превысил все нормы по финансовой безопасности и достиг 42% ВВП. Причем отношение общего госдолга к ВВП в последние годы неуклонно растет. Так, по сравнению с 2015 годом соотношение общего госдолга к ВВП выросло с 48% до 54%, а внешнего госдолга - с 40% до 42%. Всемирный банк прогнозирует, что показатель соотношения госдолга к ВВП ухудшится, достигнув 57,2% уже к концу этого года.
Кредиты, привлеченные Арменией из-за рубежа, достигли 4,5 млрд долларов, что составляет 33% ВВП страны. Больше всего кредитных ресурсов Ереван привлек у структур Всемирного банка (Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития), Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, а из стран – у России, Германии и Японии.
А после удручающего фиаско по итогам июльских боев, думается, экономические показатели лишь ухудшатся. Названные организации и страны после агрессивных и дестабилизирующих действий Армении в регионе, безусловно, ограничат или ужесточат предоставление стране финансовых средств. Что усугубит и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране.
Между тем по итогам первого полугодия показатель общего госдолга Армении вырос на 5%, а по внешнему долгу – на 4,6%. И это при том, что в 2019 году госдолг уже повысился на 6%. В целом же, по различным сценариям МВФ, в ближайшие пять лет отношение общего государственного долга страны к доходам бюджета превысит 200%, что делает проблематичным его обслуживание. А снижение доходов от налогов и рост фискальных расходов, которые многократно возрастут из-за влияния на экономику пандемии коронавируса, еще более усугубят проблемы с дефицитом бюджета. И, по подсчетам МВФ, в этом году доля дефицита бюджета в ВВП превысит 5%, а доля общего долга в ВВП - 60%.
Да, финансовая зависимость Армении останется высокой. К тому же страна сильно зависит от денежных переводов из-за рубежа. Так, по данным Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), денежные переводы из-за рубежа в 2019 году составили 11,4% от общего ВВП экономики Армении. И эта статистика, основанная на официальных показателях. По этому показателю Армения занимает 153-ю позицию в мире (25-ю с конца).
Вот в какой плачевной ситуации находится экономическая безопасность страны. Но проводимая Пашиняном политика уже привела к снижению и трансфертов, и этот процесс еще долго будет продолжаться. Достаточно отметить, что наибольший объем (более половины) денежных трансфертов осуществлялся из России, с которой он испортил отношения так, что дальше некуда. Да и сами армяне, проживающие в России, впрочем, как и миллионы армян по всему миру, уже успели разочароваться в премьере с улицы. А снижающаяся помощь извне непременно приведет к новым иностранным долгам. Может, с учетом этого и прогнозирует МВФ, что до 2025 года этот показатель будет выше 73% вопреки всем запланированным фискальным мерам. А это, конечно, будет держать экономику страны в турбулентном и нестабильном состоянии в отношении валютного риска в течение длительного времени. Шаги, ныне предпринимаемые Ереваном, а также ее текущие заимствования для смягчения последствий пандемии показывают, что ее экономическая и финансовая безопасность еще больше усугубится.
Экономическая ситуация в Армении была напряженной и до пандемии. Как отмечает МВФ, по сравнению с предыдущим годом в 2019 году отношение инвестиций в экономику страны к ВВП уменьшилось на 5%, а коэффициент сбережений снизился на 2%. По прогнозу всемирной финансовой организации, в Армении к концу 2020 года удельный вес дефицита текущего счета в ВВП вырастет до 8,6%. Кроме того, наблюдения показывают, что резко сократится и финансовый счет, в основном из-за резкого сокращения иностранных частных инвестиций в связи с изъятием депозитов нерезидентов, а также резко сократится иностранная помощь (особенно из России). Тот же МВФ прогнозирует, что к концу 2020 года чистые прямые иностранные инвестиции в страну составят около 161 млн долларов, что означает снижение в 2,5 раза по отношению к 2019 году.
Как видно, по всем параметрам экономических показателей Армения является зависимой от внешних заимствований, и все достоверные прогнозы показывают, что ситуация в этой стране будет ухудшаться, она столкнется с серьезной экономической зависимостью. Это дает основание считать, что провокации против Азербайджана этой страны, чья финансовая и экономическая безопасность в целом находится под угрозой, являются фактическим началом конца.