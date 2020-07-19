Мамед Эфендиев, отдел экономики 15:38

Эксперты обратили внимание на то, что обострение ситуации на азербайджано-армянской границе началось спустя три дня после мобилизации сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна из армии. Возможно, додуматься до такой «мелочи» главе армянского правительства было действительно трудно. Хотя для серьезного политика такие «мелочи» имеют большое значение. Но вот на что Пашинян просто не мог обратить внимание – это экономическое состояние своей страны. А оно удручающее. Влиятельная организация «Сеть управления государственными долгами» (PDMN) опубликовала материал о том, что Армения столкнулась с угрозой финансовой безопасности. В частности, экономическое развитие Армении все больше ставится в зависимость от привлекаемых из-за рубежа заимствований. Статистика Минфина этой страны по итогам первой половины текущего года свидетельствует, что общий государственный долг страны достиг 7,7 млрд долларов. Причем на долю внешнего долга пришлось 6 млрд долларов.

80% общего госдолга страны находится в инвалюте, а устойчивая негативная тенденция в этом направлении говорит о том, насколько хрупка ее финансовая безопасность. Так, в настоящее время внешний долг Армении превысил все нормы по финансовой безопасности и достиг 42% ВВП. Причем отношение общего госдолга к ВВП в последние годы неуклонно растет. Так, по сравнению с 2015 годом соотношение общего госдолга к ВВП выросло с 48% до 54%, а внешнего госдолга - с 40% до 42%. Всемирный банк прогнозирует, что показатель соотношения госдолга к ВВП ухудшится, достигнув 57,2% уже к концу этого года. Кредиты, привлеченные Арменией из-за рубежа, достигли 4,5 млрд долларов, что составляет 33% ВВП страны. Больше всего кредитных ресурсов Ереван привлек у структур Всемирного банка (Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития), Азиатского банка развития, Евразийского банка развития, а из стран – у России, Германии и Японии. А после удручающего фиаско по итогам июльских боев, думается, экономические показатели лишь ухудшатся. Названные организации и страны после агрессивных и дестабилизирующих действий Армении в регионе, безусловно, ограничат или ужесточат предоставление стране финансовых средств. Что усугубит и без того тяжелую социально-экономическую ситуацию в стране. Между тем по итогам первого полугодия показатель общего госдолга Армении вырос на 5%, а по внешнему долгу – на 4,6%. И это при том, что в 2019 году госдолг уже повысился на 6%. В целом же, по различным сценариям МВФ, в ближайшие пять лет отношение общего государственного долга страны к доходам бюджета превысит 200%, что делает проблематичным его обслуживание. А снижение доходов от налогов и рост фискальных расходов, которые многократно возрастут из-за влияния на экономику пандемии коронавируса, еще более усугубят проблемы с дефицитом бюджета. И, по подсчетам МВФ, в этом году доля дефицита бюджета в ВВП превысит 5%, а доля общего долга в ВВП - 60%. Да, финансовая зависимость Армении останется высокой. К тому же страна сильно зависит от денежных переводов из-за рубежа. Так, по данным Глобального партнерства в области знаний по миграции и развитию (KNOMAD), денежные переводы из-за рубежа в 2019 году составили 11,4% от общего ВВП экономики Армении. И эта статистика, основанная на официальных показателях. По этому показателю Армения занимает 153-ю позицию в мире (25-ю с конца).