Минтруда о социальной защите семей военнослужащих-шехидов

Министерство труда и социальной защиты населения начало осуществлять меры по социальной защите и обеспечению занятости семей военнослужащих, погибших в ходе боев на азербайджано-армянской границе в Товузском направлении. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Руководители районных и городских отделений министерства в Сумгаите, Хатаинском, Товузском, Газахском, Акстафинском, Билясуварском, Масаллинском и Исмаиллинском районах встретились с семьями военнослужащих-шехидов и заявили, что они всегда будут окружены заботой государства.

Были предприняты меры по обеспечению семей шехидов социальными выплатами из-за потери главы семьи, предоставлению этим семьям президентских пенсий и социальных выплат тем членам этих семей, которые не имеют права на пенсию.

В то же время семьи военнослужащих-шехидов были проинформированы об услугах занятости, предоставляемых государством. Был определен потенциал привлечения безработных членов семей военнослужащих-шехидов к программам самозанятости. Начались работы по созданию малых хозяйств для них в рамках программы самозанятости. Также часть этих лиц по их желанию были зарегистрированы для привлечения к оплачиваемым общественным работам и к другим видам активной занятости.

В предстоящий период социальное положение семей военнослужащих-шехидов будет оставаться в центре внимания, будут предприняты соответствующие меры поддержки.