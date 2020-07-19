Путин нашел нового губернатора в бунтующий Хабаровск

Президент России Владимир Путин предложил депутату Госдумы от ЛДПР Михаилу Дегтяреву возглавить Хабаровский край. Тот принял предложение, сообщает «Коммерсант».

«Это работа в прямом смысле в интересах людей... Это потребует полной отдачи сил и демонстрации всех ваших навыков и талантов»,— сказал Владимир Путин на встрече с депутатом.

Ранее источники издания называли Михаила Дегтярева среди возможных кандидатур на пост врио. Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его партия представила президенту три кандидатуры: Михаила Дегтярева, а также председателя комитета Госдумы по промышленности и экономической политике Сергея Жигарева и депутата Госдумы Андрея Андрейченко.