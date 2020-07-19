Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал сегодня распоряжение о мерах по устранению ущерба, нанесенного гражданскому населению, государственной собственности, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района Азербайджана вооруженными силами Армении, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, Министерству экономики совместно с Министерством по чрезвычайным ситуациям в кратчайшие сроки поручено оценить ущерб, причиненный гражданскому населению, государственному имуществу, инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Товузского района со стороны ВС Армении, и представить информацию об этом в Кабинет министров Азербайджана.