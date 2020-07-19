Путин: Россия справляется с коронавирусом

Глава России отметил, что "в странах с хорошей, развитой системой здравоохранения, в богатых странах Европы летальность 8, 10, 11, 13, в некоторых странах больше 15%". "У нас 1,5%. Можно как угодно относиться к статистике, доверять или не доверять, но совершенно очевидно, что у нас на порядок меньше", - подчеркнул российский президент.

Он объяснил низкий показатель летальности в России несколькими причинами, назвав в первую очередь гибкость системы здравоохранения, подготовку специалистов и "способность государства мобилизовать ресурсы в нужный для страны момент".

"В целом нам пока удается переворачивать эту тяжелую страницу с минимальными потерями", - заявил Путин, заметив при этом, что угроза коронавируса еще сохраняется.

Президент напомнил о проведенных в последнее время нескольких крупных мероприятиях - параде Победы и голосовании по поправкам к Конституции: "Ни то, ни другое не привело к вспышкам эпидемии, наоборот, ситуация улучшается изо дня в день, потому что мы строго соблюдаем требования санитарных врачей, ученых, специалистов и ВОЗ".

Путин также констатировал, что в России проведено более 20 млн тестов на коронавирус.