Как проявление политики гуманизма президента Ильхама Алиева изменениями, внесенными в уголовное законодательство, некоторые деяния были декриминализованы и был установлен порядок освобождения от уголовной ответственности при условии примирения с пострадавшим и возмещения ущерба. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минюста.

В результате рассмотрения ходатайств, представленных Минюстом в суды об осужденных, подпадающих под действие нового закона, уже около 130 лиц были освобождены от дальнейшего отбывания наказания или сокращены сроки их наказания.

Изменения к Уголовно-процессуальному кодексу, принятые на основании законодательной инициативы главы государства, создали возможность рассматривать уголовные дела в судах с использованием видеоконференций.

В целях применения только вступившего в силу закона Минюстом незамедлительно было организовано использование этой инновации в судах.