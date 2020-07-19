Анар Керимов назначен и.о. министра культуры Азербайджана обновлено
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении первого заместителя министра культуры Анара Керимова временно исполняющим обязанности министра культуры, сообщает АзерТАдж.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Анара Керимова первым заместителем министра культуры Азербайджана, сообщает АзерТАдж.
Другим распоряжением главы государства Анар Керимов был отозван с должности постоянного представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО.