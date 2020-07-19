Мировой экономике предрекли суровые времена

Миру предрекли наступление «матери всех рецессий» из-за пандемии коронавируса. Глобальная экономика может столкнуться с суровыми временами, потому что быстрого восстановления не произойдет. Об этом заявил в комментарии Financial Times гендиректор одного из крупнейших инвестиционных фондов Европы BNP Paribas Asset Management Фредерик Жанбон.

По его прогнозам, V-образное восстановление экономики, когда за резким спадом идет быстрое восстановление, маловероятно. Жанбон отметил, что устойчивый рост на фондовом рынке, который был зафиксирован после обвала в марте, не отражает реальную экономическую ситуацию.

Согласно опросу Bank of America, только 14 процентов управляющих фондами ожидают V-образного восстановления экономики, 44 процента уверены в более длительном U-образном восстановлении, 30 говорят о W-образном пути развития (после восстановления последует повторная рецессия).