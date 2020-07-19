«Заболевшие люди не должны выходить из дома, ходить на работу. Поступают сообщения о том, что у кого-то поднимается температура, они принимают парацетамол и идут на работу».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что в таких случаях заражение растет. «Это недопустимо», - отметил он.

* * * 17:06

Оперативный штаб при Кабмине проводит очередной брифинг, посвященный ситуации с коронавирусом в Азербайджане, сообщает собственный корреспондент haqqin.az.

В брифинге принимают участие помощник президента Азербайджана - завотделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации главы государства Шахмар Мовсумов, глава аппарата Минздрава Надир Зейналов и завсектором по работе с прессой и электронным коммуникациям Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Ханлар Ханларзаде.