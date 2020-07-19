В Азербайджане выявлено 369 новых случаев заражения коронавирусом, 523 пациента вылечились и были выписаны домой. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

В Оперативном штабе сообщили также о смерти 9 пациентов, тесты на коронавирус которых дали положительные результаты.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 27 890 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 19 490 человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц, 363 человека скончались. Лечение 8 037 пациентов продолжается в больницах особого режима.