Оперативный штаб о проведении Гурбан байрамы

«Готовится план соответствующих мероприятий в связи с Гурбан байрамы». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента отметил, что для проведения праздника готовится особый план мероприятий, общественность будет проинформирована об этом.