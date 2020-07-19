Помощник президента об открытии пляжей

«Люди, естественно, выражают недовольство, когда живешь у моря и нет возможности пойти на море». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Он отметил, что в настоящее время страна не готова к открытию пляжей: «Когда большая масса людей скапливается в одном месте, риск заражения увеличивается».

Шахмар Мовсумов отметил, что людям трудно соблюдать дистанцию на пляжах: «Во-вторых, люди на пляжах покупают еду, воду из одного и того же места, и это также создает риски. В-третьих, на пляж приезжают не только жители одного района, но и жители других районов Баку. Это также увеличивает риск заражения. Но если мы сможем сделать это в организованном порядке, это может стать подарком для граждан. Мы не сможем открыть пляжи до 5 августа. Если после 5 августа будет возможным предпринять меры безопасности, мы сделаем это».