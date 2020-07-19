Оперативный штаб о разрешении на выезд в районы

«При смягчении карантинного режима в Баку растет уровень заражения в районах». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента Азербайджана отметил, что это нашло подтверждение во время первого смягчения: «Сегодня, создавая возможность выехать из Баку в районы, мы можем потерять достигнутые успехи. Говорят, что они уедут из Баку и будут сидеть дома в районе. Это невозможно. Члены моей семьи тоже хотят поехать в Габалу, Шамаху, в другие районы».