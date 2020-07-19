Оперативный штаб: «Делить разрешение на части нельзя»

«Разделение выделенных для SMS-разрешений 3 часов на части в течение дня не предусматривается». Об этом сегодня на пресс-конференции в Оперативном штабе при Кабинете министров сказал помощник президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации президента Шахмар Мовсумов.

Помощник президента подчеркнул, что конечная цель – снизить уровень заражения: «Если мы хотим снизить уровень инфицирования, то как можно меньше людей должны выходить из дома. Поэтому разделение 3 часов не будет правильным».