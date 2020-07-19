Оперативный штаб: Рост заражений в Азербайджане не зафиксирован

Скопление люди в каком-либо месте может способствовать росту числа инфицированных. Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал руководитель Аппарата министерства здравоохранения Надир Зейналов.

Однако, по его словам, после акции в поддержку армии Азербайджана не зафиксирован серьезный рост заражений.

«Мы все видели статистику последних дней, и там нет серьезного роста, напротив, есть спад. Несмотря на это каждый должен беречь себя, использовать маски и другие защитные средства», - добавил Зейналов.