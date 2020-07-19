Оценены шансы заразиться коронавирусом на пляже

Вирусолог оценил вероятность заражения коронавирусом на пляже и призвал россиян «не вести себя беспечно» во время отдыха. Своими рекомендациями доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) Владимир Оберемок поделился с РИА Новости.

Как отметил Оберемок, в жаркую погоду ультрафиолет солнечного света убивает находящиеся в воздухе вирусные частицы всего «за несколько десятков секунд». «Если на пляже больной человек не будет находиться очень близко с вами и контактировать, то шансы заболеть крайне малы», — сказал он.

В то же время, добавил вирусолог, в облачную погоду риск заражения значительно повышается. «Потому пренебрегать мерами профилактики не стоит», — подчеркнул ученый, отметив, что при первых симптомах заболевания человеку следует сразу пройти диагностику, чтобы в случае необходимости начать лечение как можно раньше.