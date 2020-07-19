Племянница одного из главарей ПКК сдалась властям Турции

Племянница одного из главарей сирийского крыла террористов ПКК (PYD) Салиха Муслима – Далья Махмут Муслим сдалась сотрудникам полиции турецкой провинции Мерсин. Как сообщает Anadolu, 21-летняя Муслим с позывным «Виян Шерван» сложила оружие после длительных переговоров.

В показаниях полиции Муслим призналась, что состоит в родственных отношениях с Салихом Муслимом, включенным МВД Турции в «красный список» особо опасных преступников.

«Я пробыла семь месяцев в лагерях женского крыла террористов ПКК - YJA Star в Сирии. Эти лагеря активно посещали главари ПКК Мурат Карайылан, Джемиль Байык и Дуран Калкан», - сообщила Муслим, отметив, что военные инструкторы из США и Франции обучают террористов в Сирии навыкам управления беспилотниками.

Ее отец, Махмуд Муслим, также состоит в террористической организации PYD/YPG.

Агентство отмечает, что с начала года турецким силам безопасности сдались уже 110 террористов ПКК.