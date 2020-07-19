Почему в Азербайджане COVID-19 чаще заражаются женщины

Невозможно запретить людям принимать участие в церемониях прощания с шехидами, граждане участвуют в таких мероприятиях из личных побуждений. Но при этом крайне важно соблюдать дистанцию и носить маски, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров помощник президента Азербайджана по экономическим вопросам Шахмар Мовсумов.

Шахмар Мовсумов отметил такой момент, что в большинстве стран мира коронавирусом больше заражаются мужчины, чем женщины, в Азербайджане же наблюдается обратное. Причиной этого он назвал участие женщин в траурных мероприятиях, где они чаще контактируют с другими и, соответственно, заражаются.