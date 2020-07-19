Впервые в истории: футболисты останутся без «Золотого мяча»

Футбольную премию «Золотой мяч» по итогам 2020 года вручать не будут. Об этом на своем сайте сообщил журнал France Football, который является учредителем премии.

«Впервые в своей истории, с 1956 года, премию Ballon d'Or France («Золотой мяч») не будут вручать в 2020 году из-за отсутствия достаточных справедливых условий», — говорится в сообщении.

Учредители премии отметили, что из-за пандемии коронавируса не во всех странах футбольный сезон был возобновлен, поэтому при выборе победителя пострадает объективность.

«Мы не хотим, чтобы в описании этой награды была звездочка со сноской «приз, выигранный в исключительных обстоятельствах из-за кризиса, вызванного коронавирусом», — указали в France Football.

Также не будут вручать награды лучшему вратарю, лучшему молодому игроку и лучшей футболистке.

Премия «Золотой мяч» была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано, который попросил своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе в 1956 году. В 2019 году обладателем «Золотого мяча» стал игрок «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси.