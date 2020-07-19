Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом в вице-президенты

Американский рэпер Канье Уэст, заявивший о желании выдвигаться в президенты США, предложил музыканту Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента. Об этом сообщил портал о жизни знаменитостей TMZ со ссылкой на интервью с Уэстом.

Уэст поделился своим желанием видеть в должности вице-президента Jay-Z в ходе интервью с блогером Крис Кэйлин. По его словам, они с Jay-Z «братья» и «связаны на всю жизнь».

При этом у Уэста уже есть кандидат на этот пост — священник из Вайоминга Мишель Тибдаль. Но он обговорил кандидатуру Jay-Z c Тибдаль, и она согласилась занять другую должность в его администрации, если Jay-Z примет предложение.

По словам Уэста, сейчас у него есть лишь два советника, это его жена Ким Кардашьян и бизнесмен Илон Маск. Инженеру он уже предложил стать главой «космической программы».

Уэст в своем Twitter в субботу выложил ссылку с просьбой поставить подпись, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах. Он заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп, пишет РИА Новости. 19 июля Уэст встретился co своими сторонниками. Мероприятие проходилo в Южной Каролине и собралo около 200 человек.