Трамп снова обещает: COVID-19 исчезнет

"Я в конце концов окажусь прав. Знаете, я сказал, что он исчезнет. И снова скажу, вирус исчезнет. И я окажусь прав", - сказал Трамп. пишет BBC.

Президент США Дональд Трамп заявил сегодня, что коронавирус со временем исчезнет, как он и говорил раньше.

Впервые президент США заговорил об исчезновении вируса еще в феврале, заявив тогда, что COVID-19 "чудесным образом" исчезнет уже к апрелю. Однако этого не произошло.

В ответ на вопрос, не дискредитируют ли его заявления, противоречащие мнению ученых, Трамп сказал, что нет, потому что он прав. "Знаете почему это меня не дискредитирует? Потому что я, наверное, оказывался прав чаще, чем любой другой человек", - сказал американский президент, в очередной раз призвав открыть в США школы.

Объясняя высокие суточные показатели заражения коронавирусом в стране, Трамп сослался на возросшее количество тестов, а также раскритиковал главного эпидемиолога страны Энтони Фаучи: "Доктор Фаучи сказал мне не надевать маску. Он сказал не запрещать Китай. Доктор Фаучи сделал ряд ошибок, он немного алармист, в этом нет ничего страшного".