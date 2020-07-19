Кадыров ответил на санкции США: «Помпео, мы принимаем бой!»
После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках, пишет РБК.
«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.
Введение санкций против чеченского лидера уже прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Будет сложно ответить зеркально, но что-нибудь придумаем», — написала она в Facebook.
О введении санкций против чеченского лидера ранее объявил госсекретарь США Майк Помпео, заявивший, что Кадыров внесен в черный список. Новые санкции в Госдепе объяснили причастностью политика к нарушениям прав человека.
Помимо самого Кадырова санкции вводятся и против его семьи.