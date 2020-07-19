Кадыров ответил на санкции США: «Помпео, мы принимаем бой!»

После появления заявления Госдепа США о введении новых санкций против главы Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале фотографию, на которой он запечатлен в оружейной комнате с двумя пулеметами в руках, пишет РБК.

«Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!» — написал Кадыров.