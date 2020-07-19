Из-за коронавируса Африка столкнулась с нехваткой еды

Из-за пандемии коронавируса в африканских странах резко вырос уровень инфляции и подскочили цены. Сотни тысяч жителей самого бедного континента вынуждены голодать или отказываться от привычной пищи, сообщает Bloomberg.

В Нигерии около 30 процентов домохозяйств столкнулись с серьезной нехваткой продовольствия в прошлом месяце, в 2019 году об этом заявляли 5,9 процента респондентов. Стоимость риса выросла на 28 процентов по сравнению с прошлым годом, что вынудило многих изменить свой рацион питания. Люди начали отказываться от хлеба, молока и других продуктов. пишет Лента.ру.

В Южной Африке стодневный карантин также повлек за собой рост цен. В Йоханнесбурге из-за ограничений почти миллиону человек понадобилась продовольственная помощь. 47 процентов опрошенных заявили, что в апреле у их семей не было денег на покупку еды.

По словам Джеффри Шульца, старшего экономиста BNP Paribas, в ЮАР продовольственная инфляция в июне превысила общий уровень инфляции более чем в два раза.